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Глава фонда «Защитники Отечества» отчиталась Путину о работе за год

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложила ему о работе организации. Фонд был создан 3 апреля 2023 года и начал работать во всех регионах страны с июня.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы помогаем ребятам, которые возвращаются со специальной военной операции, социализироваться и вернуться в мирную жизнь. Кроме того, в кругу нашей помощи являются семьи погибших бойцов», — сообщила господа Цивилева (цитата по сайту Кремля).

По словам главы «Защитников Отечества», при создании фонда использовали опыт других стран в работе с участниками боевых действий. Она добавила, что за год организация получила 910 тыс. обращений, из которых 780 тыс. уже решено.

На сайте фонда сказано, что в его задачи входят медицинская реабилитация участников боевых действий, психологическая помощь и их социальная адаптация. О создании «Защитников Отечества» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года, указ о создании фонда он подписал 3 апреля.

Путин Владимир