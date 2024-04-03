Глава фонда «Защитники Отечества» отчиталась Путину о работе за год

«Мы помогаем ребятам, которые возвращаются со специальной военной операции, социализироваться и вернуться в мирную жизнь. Кроме того, в кругу нашей помощи являются семьи погибших бойцов», — сообщила господа Цивилева (цитата по сайту Кремля).
По словам главы «Защитников Отечества», при создании фонда использовали опыт других стран в работе с участниками боевых действий. Она добавила, что за год организация получила 910 тыс. обращений, из которых 780 тыс. уже решено.
На сайте фонда сказано, что в его задачи входят медицинская реабилитация участников боевых действий, психологическая помощь и их социальная адаптация. О создании «Защитников Отечества» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года, указ о создании фонда он подписал 3 апреля.