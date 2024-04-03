Главные анонсы 3 апреля

- Президент России Владимир Путин в период с 3 по 5 апреля, как ожидается, посетит 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов России.
- Состоится пленарное заседание Госдумы, на котором премьер-министр Михаил Мишустин выступит с отчетом правительства о результатах его деятельности за 2023 год.
- В Переславле-Залесском (Ярославская область) объявлен день траура по жертвам столкновения пассажирского поезда и автобуса на железнодорожном переезде.
- Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Исроилу Исломову, обвиняемому по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
- В Москве арбитражный суд в закрытом режиме рассмотрит иски «Роснефти» и «Транснефти» друг к другу на 6,1 млрд руб. и 4,78 млрд руб. соответственно.
- ВТБ приостановит выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе.
- Платежный сервис Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир».
- Платежная система Киргизии прекратит работу с платежной системой «Мир».
- В Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.
- Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в марте.