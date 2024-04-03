МИД Британии: G7 представит схемы конфискации активов РФ к июньскому саммиту

«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией, чтобы изучить все законные схемы, с помощью которых замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины. Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне», — следует из ответа Гани на вопрос депутата Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Фабиана Хэмилтона (цитата по ТАСС).
Евросоюз и G7 начали обсуждать использование замороженных российских активов практически сразу после ввода российских войск на Украину в 2022 году. Всего с того момента страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Около €208 млрд находятся в Евросоюзе.
Изначально ЕС планировал использовать средства для восстановления украинской инфраструктуры. Однако в феврале 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль для закупки оружия. При этом, по словам источников Bloomberg, президент США Джо Байден настаивает, что замороженные российские активы необходимо использовать для финансирования бюджета Украины, а затем — для ее восстановления.