МИД Британии: G7 представит схемы конфискации активов РФ к июньскому саммиту

«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией, чтобы изучить все законные схемы, с помощью которых замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины. Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне», — следует из ответа Гани на вопрос депутата Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Фабиана Хэмилтона (цитата по ТАСС).