КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой

Отмечается, что была поставлена задача подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого была ограничена ее скорость, высота и дальность полета путем замедления запуска двигателя второй ступени и резкого изменения траектории на активном участке полета.