КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой

Отмечается, что была поставлена задача подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого была ограничена ее скорость, высота и дальность полета путем замедления запуска двигателя второй ступени и резкого изменения траектории на активном участке полета.
В результате ракета преодолела 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км. Ранее Минобороны Японии оценивало высоту полета в 100 км, а дальность — в 650 км.
Ким Чен Ын заявил в связи с этим, что КНДР успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.
Благодаря этому военные и ученые смогли реализовать три принципа Центрального комитета Трудовой партии Кореи в области производства ракетного вооружения — «быстро, точно, мощно по любому объекту врага» в любой точке планеты.
По словам лидера КНДР, сегодняшние успехи являются результатом «10-летней суровой научно-исследовательской борьбы в области обороны». Он добавил, что самой актуальной задачей государства является «наращивание подавляющих сил, способных сдерживать и контролировать врага». Ким Чен Ын поставил задачу достичь «скачка и прогресса» в разработке сверхсовременных вооружений.