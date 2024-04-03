Нового начальника министерства юстиции назначили в Приморье

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, власти края и министерство юстиции активно сотрудничают в разных сферах: в правовой антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, в вопросах взаимодействия с некоммерческими организациями, адвокатурой и по многим другим направлениям: