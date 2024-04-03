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Нового начальника министерства юстиции назначили в Приморье

В Приморье новым главой министерства юстиции стал Эдуард Мухаметов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье начальником главного управления минюста назначен Эдуард Мухаметов. Министр юстиции России Константин Чуйченко поручил новому руководителю эффективно взаимодействовать с органами региональной власти, выстраивать конструктивный диалог со всеми ветвями власти и некоммерческими организациями, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, власти края и министерство юстиции активно сотрудничают в разных сферах: в правовой антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, в вопросах взаимодействия с некоммерческими организациями, адвокатурой и по многим другим направлениям:

«Уверен, что по всем этим направлениям мы продолжим успешно работать, чтобы достичь совместных целей — укрепления законности и обеспечения единого правового пространства на территории Приморского края».

В свою очередь Эдуард Мухаметов заверил главу региона и министра юстиции РФ, что приложит все силы для выполнения своих задач.