Обеспечить защиту

На заседании собрания депутаты заслушали отчеты о работе Контрольно-счетной палаты региона Приморья. За год, рассказал парламентариям глава КСП Дмитрий Виноградов, проведено порядка 102 мероприятий согласно плану, сформированному с учетом поручений ЗСПК, губернатора, прокуратуры и правоохранительных органов. Аудиторы выявили 1234 нарушения — почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство из них отмечены при формировании и исполнении бюджетов (807 случаев) и при осуществлении государственных (муниципальных) закупок (227 случаев). Стоит отметить, в основном нарушения были связаны с ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетности, фактов нецелевого использования бюджетных денег не установлено. Благодаря контролю аудиторов предотвращены потери бюджета на более чем 4 миллиона рублей, восстановлено 1,5 миллиарда рублей.