Обеспечить защиту

На мартовском заседании приморского парламента взяли вектор на помощь льготникам, бюджетникам, сотрудникам государственно важных профессий. Не оставили без внимания и актуальный вопрос — ущерб региона и его жителей из-за ландшафтных пожаров. В сумме рассмотрели 37 вопросов. «Комсомолка» расскажет о главных нововведениях.
Диалог и контроль
На заседании собрания депутаты заслушали отчеты о работе Контрольно-счетной палаты региона Приморья. За год, рассказал парламентариям глава КСП Дмитрий Виноградов, проведено порядка 102 мероприятий согласно плану, сформированному с учетом поручений ЗСПК, губернатора, прокуратуры и правоохранительных органов. Аудиторы выявили 1234 нарушения — почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство из них отмечены при формировании и исполнении бюджетов (807 случаев) и при осуществлении государственных (муниципальных) закупок (227 случаев). Стоит отметить, в основном нарушения были связаны с ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетности, фактов нецелевого использования бюджетных денег не установлено. Благодаря контролю аудиторов предотвращены потери бюджета на более чем 4 миллиона рублей, восстановлено 1,5 миллиарда рублей.
Добавим, что во время собрания депутаты поддержали предложенную главой региона кандидатуру на должность омбудсмена. Эту работу продолжит вести Юрий Мельников. Он пояснил, что за прошедший год к Уполномоченному обратились более 30 тысяч приморцев. Среди них множество участников СВО и их семей.
Одним из главных направлений работы Уполномоченного останется диалог между жителями и чиновниками. В противном случае омбудсмен обращается в суды с исками и ходатайствами.
Нуждающимся помогут
Еще одним важным вопросом заседания стала поддержка льготных категорий населения. Так, несовершеннолетние дети, пострадавшие от агрессии Украины на территориях новых регионов России и субъектах, приближенных к зоне проведения специальной военной операции, смогут получить компенсации за дорогу на санаторно-курортное лечение.
Как напомнили в пресс-службе приморского парламента, возможность отдохнуть бесплатно будет у детей, получивших после 18 февраля 2022 года увечья на приближенных к зоне СВО территориях. При этом за счет краевого бюджета оплатят пребывание в санатории одного сопровождающего ребенка взрослого, а также их проезд к месту лечения. Добавим, что на мартовской сессии решили предоставить право на санаторно-курортное лечение участникам добровольческих формирований Росгвардии.
— Дополнительных средств для реализации данных изменений не потребуется. В бюджете Приморского края на организацию санаторно-курортного лечения по социальному сертификату в 2024 году предусмотрено 9,91 млн рублей. В 2023 году своим правом воспользовались 134 гражданина, объем расходов на составил 6,18 млн рублей, — пояснил Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике ЗСПК.
Более того, у жителей Приморья, участвующих в СВО, есть также возможность получить компенсации до 100 тысяч рублей в год на расходы, связанные с приобретением протезно-ортопедических изделий.
Вернуть можно будет также часть денег на оплату газа при использовании его в качестве отопления жилых помещений в соответствии с показаниями газораспределительных приборов, то есть по фактически потребленной услуге. Право на эту выплату предоставлено проживающим в сельской местности работникам образования, здравоохранения и бюджетной сферы.
Не останутся без крова
На заседании также решили расширить помощь тем жителям Приморья, чьи дома были уничтожены ландшафтными пожарами. За счет средств краевого бюджета таким погорельцам будет выплачиваться денежная компенсация на приобретение или строительство жилых помещений. Ее размер будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади, установленной органом местного самоуправления на дату введения режима чрезвычайной ситуации, и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего.
Как пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Александр Захаров, причиной для расширения перечня ЧС послужила тяжелая пожарная обстановка, сложившаяся в середине марта на юге Приморья. Одним из наиболее пострадавших от природных пожаров оказался Шкотовский округ, где из-за сильного пала сухой растительности сгорело несколько жилых домов. Региональной казне, по предварительным подсчетам, потребуется предусмотреть на эти цели порядка 19,2 миллиона рублей. В Шкотово деньги на обеспечение жильем получат 5 человек.