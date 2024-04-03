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Житель Заларинского района Приангарья отправился на защиту Родины в зону СВО

Мужчину торжественно проводили в администрации района.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Заларинском районе Иркутской области торжественно проводили местного жителя на службу в зону СВО. Мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ. Дома военнослужащего будут ждать шестеро детей и жена, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Владимир Самойлович.

«Знайте, что мы гордимся каждым, кто принял решение защищать суверенитет нашего государства и будущее наших детей. Ждем всех с победой! Живыми и здоровыми! Берегите себя!» — говорится в сообщении главы района.

По его словам, с момента подписания контракта семья военнослужащего будет обеспечена мерами государственной соцподдержки.