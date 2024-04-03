Житель Заларинского района Приангарья отправился на защиту Родины в зону СВО

В Заларинском районе Иркутской области торжественно проводили местного жителя на службу в зону СВО. Мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ. Дома военнослужащего будут ждать шестеро детей и жена, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Владимир Самойлович.