Житель Заларинского района Приангарья отправился на защиту Родины в зону СВО

В Заларинском районе Иркутской области торжественно проводили местного жителя на службу в зону СВО. Мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ. Дома военнослужащего будут ждать шестеро детей и жена, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Владимир Самойлович.
«Знайте, что мы гордимся каждым, кто принял решение защищать суверенитет нашего государства и будущее наших детей. Ждем всех с победой! Живыми и здоровыми! Берегите себя!» — говорится в сообщении главы района.
По его словам, с момента подписания контракта семья военнослужащего будет обеспечена мерами государственной соцподдержки.