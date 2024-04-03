Рядовой из Чегдомына в СВО спас товарища несмотря на полную слепоту

Медалью «За храбрость» во время исполнения воинского долга награжден участник СВО из Хабаровского края Сергей Справцев. Несмотря на тяжелое ранение и полную потерю зрения, он продолжил ожесточенный бой с противником и спас своего сослуживца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района.

В зону СВО Сергей отправился не раздумывая. Находясь на службе, получил несколько ранений. В очередном тяжелом и жестоком бою, давая отпор украинским националистам, Сергей был ранен в пятый раз. Травма привела к полной потере зрения. Несмотря на слепоту, боец, услышав стоны товарища, бросился ему на помощь и вывел из-под огня. Очистив село от захватчиков, группа Сергея пришла на помощь 155 бригаде морской пехоты. Вместе они одержали победу над противником.



После тяжелого ранения Сергей Справцев долгое время лечился в госпитале. Врачам удалось восстановить ему зрение. Из рядов вооруженных сил демобилизован по состоянию здоровья. За подвиг, смелость и неравнодушие Сергея Справцева наградили медалью минобороны «За храбрость», которую вручили солдату уже дома — в родном Верхнебуреинском районе.



В небольшом поселке ЦЭС прошла вся жизнь Сергея. Там он родился и вырос, окончил школу. После службы в армии вернулся в родной район и устроился на работу машинистом. Также работал в авиационной службе по охране лесов.