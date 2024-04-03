Медалью «За храбрость» во время исполнения воинского долга награжден участник СВО из Хабаровского края Сергей Справцев. Несмотря на тяжелое ранение и полную потерю зрения, он продолжил ожесточенный бой с противником и спас своего сослуживца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района.
В зону СВО Сергей отправился не раздумывая. Находясь на службе, получил несколько ранений. В очередном тяжелом и жестоком бою, давая отпор украинским националистам, Сергей был ранен в пятый раз. Травма привела к полной потере зрения. Несмотря на слепоту, боец, услышав стоны товарища, бросился ему на помощь и вывел из-под огня. Очистив село от захватчиков, группа Сергея пришла на помощь 155 бригаде морской пехоты. Вместе они одержали победу над противником.
После тяжелого ранения Сергей Справцев долгое время лечился в госпитале. Врачам удалось восстановить ему зрение. Из рядов вооруженных сил демобилизован по состоянию здоровья. За подвиг, смелость и неравнодушие Сергея Справцева наградили медалью минобороны «За храбрость», которую вручили солдату уже дома — в родном Верхнебуреинском районе.
В небольшом поселке ЦЭС прошла вся жизнь Сергея. Там он родился и вырос, окончил школу. После службы в армии вернулся в родной район и устроился на работу машинистом. Также работал в авиационной службе по охране лесов.
Рядовой из Чегдомына в СВО спас товарища несмотря на полную слепоту
Героя отметили медалью «За храбрость».
Медалью «За храбрость» во время исполнения воинского долга награжден участник СВО из Хабаровского края Сергей Справцев. Несмотря на тяжелое ранение и полную потерю зрения, он продолжил ожесточенный бой с противником и спас своего сослуживца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района.