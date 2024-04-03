Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

По его словам, один из украинцев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не отдавать его обратно. Это уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии. Мужчина уже получил российский паспорт.
Алаудинов полагает, что вскоре все те, кто изъявил такое желание, тоже станут гражданами Российской Федерации.
Как напомнил собеседник агентства, противостояние идет не с украинским народом.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине насильно мобилизуют непригодных для боевых действий граждан страны.