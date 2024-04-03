Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, один из украинцев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не отдавать его обратно. Это уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии. Мужчина уже получил российский паспорт.

Алаудинов полагает, что вскоре все те, кто изъявил такое желание, тоже станут гражданами Российской Федерации.

Как напомнил собеседник агентства, противостояние идет не с украинским народом.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине насильно мобилизуют непригодных для боевых действий граждан страны.