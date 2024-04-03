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Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин поощрил жителей Башкирии за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: сайт Кремля

Из документа следует, что почетной грамоты президента России удостоилась заместитель главы администрации по финансовым вопросам — начальник финансового управления администрации Стерлитамака Гульшад Зиганшина. Благодарность президента РФ объявлена начальнику отдела ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» РБ Ильзиде Григорьевой, территориальному менеджеру ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» РБ Любови Жуковой.

За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении долга, почетной грамотой президента РФ награждаются педагоги из Башкирии Флида Гайсина и Валентина Юнак, преподаватель-организатор СОШ № 12 города Октябрьского Ирина Гебель.

За заслуги в области здравоохранения почетной грамотой президента РФ награждается начальник отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Александр Каримов.

Как информировал «Башинформ», ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия ОДК-УМПО.