Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении долга, почетной грамотой президента РФ награждаются педагоги из Башкирии Флида Гайсина и Валентина Юнак, преподаватель-организатор СОШ № 12 города Октябрьского Ирина Гебель.