Вопросы комплексной модернизации службы занятости Приангарья обсудили в Москве

Напомним, по поручению Губернатора Игоря Кобзева в 2023 году была сформирована заявка на включение Приангарья в нацпроект «Демография», в рамках которого по всей стране проходит перезагрузка службы занятости, открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. Иркутская область в числе 12 российских регионов прошла конкурсный отбор и получила федеральную субсидию на проведение комплексной модернизации региональной службы занятости в 2024 году.