Вопросы комплексной модернизации службы занятости Приангарья обсудили в Москве

По информации пресс-службы Губернатора и Правительства Иркутской области, на встречах речь шла о ходе комплексной модернизации в Приангарье. Министр доложил о плановой реализации предусмотренных проектом мероприятий, начале текущего ремонта в филиалах Кадрового центра региона и их переоснащения в соответствии со стандартами единого бренда «Работа России».
Помимо внешних изменений, трансформируются сами подходы к оказанию услуг гражданам и работодателям. Более 600 сотрудников службы занятости населения прошли обучение, изучив алгоритмы действий для бизнеса и жизненных ситуаций, таких как возвращение из декретного отпуска, поддержка граждан с инвалидностью, трудоустройство молодых специалистов и другие.
«На днях проверил ход ремонтных работ в Заларинском районе и Зиме, где уже начался ремонт в помещениях филиалов Кадрового центра Иркутской области. Работы в целом идут по графику, уже приступили к обновлению фасадов, ремонту кровли, замене окон и дверей. Завершить ремонт планируется к середине лета», — отметил Кирилл Клоков.
Министр подчеркнул, что обновление службы занятости направлено на повышение качества предоставляемых услуг и создание комфортной среды для посетителей филиалов Кадрового центра. Цель — обеспечить жителям региона доступ к высококачественной поддержке и помощи в сфере занятости и трудоустройства.
Напомним, по поручению Губернатора Игоря Кобзева в 2023 году была сформирована заявка на включение Приангарья в нацпроект «Демография», в рамках которого по всей стране проходит перезагрузка службы занятости, открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. Иркутская область в числе 12 российских регионов прошла конкурсный отбор и получила федеральную субсидию на проведение комплексной модернизации региональной службы занятости в 2024 году.