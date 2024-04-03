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Остались жена и дочь-второклассница: житель Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Житель Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.

Источник: Соцсети

Житель Эхирит-Булагатского района Сергей Мантатов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает глава района Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале.

Сибиряк родился 10 января 1989 года. Был третьим ребенком из пяти. Свои детские годы Сергей провел в селе Хабаровск муниципального образования «Ново-Николаевское». После окончания школы земляк поступил в Иркутский аграрный техникум. Будучи школьником и студентом, Сергей участвовал в различных соревнованиях. Например, в первенстве и чемпионате Иркутска по рукопашному бою «ДЗЕНДО» он занял первое место.

После техникума сибиряка призвали на службу в ряды российской армии. Он служил в ВДВ в городе Иванова. А в воинской части неоднократно получал грамоты за за участие в боевых спортивных состязаниях.

После службы Сергей работал в Корее, в Польше. 29 сентября 2022 года мужчина отправился в зону СВО. А 3 февраля 2023 года семье сообщили о его гибели. Все это время родные и друзья ждали известий о нем. Надеялись, что он вернется.

— У погибшего осталась супруга и дочь-второклассница. Администрация и дума района выражают искренние соболезнования родителям, сестрам, братьям, всем родным и близким, — говорит Геннадий Осодоев.