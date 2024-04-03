Министра культуры России Ольгу Любимову пригласили в Омск

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Олегом Смолиным, и он пригласил её в Омск. Депутат Госдумы поделился итогами встречи в своём телеграм-канале.



Смолин и Любимова обсудили юбилей Омского драмтеатра — 150 лет. Уже 28 мая в Омске пройдут праздничные мероприятие, и министр пообещала наградить к памятной дате заслуженных актёров и сотрудников театра.



Также был обсуждён набор на специальности в сфере культуры и искусства в ОмГУ. Смолин подчеркнул, что за последние годы количество поступающих сократилось, что может отразиться на подготовке специалистов в этой области. Любимова обещала помочь с контрольными цифрами приема на следующий учебный год.



Кроме того, депутат пригласил министра культуры в Омск. Ольга Любимова выразила заинтересованность, но отметила необходимость уточнить свой статус в новом правительстве. Пока конкретных планов на май нет, но она надеется посетить город в рамках празднования юбилея драматического театра.