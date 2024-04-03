Текслер: В 2024 году на дороги Челябинска выйдет еще более 130 новых автобусов

«Когда-то в Челябинске “гармошек” было достаточно много, но потом они постепенно исчезли с улиц, и на мой взгляд, незаслуженно. “Гармошки” эффективны в крупных городах и в часы пиковых нагрузок, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому опыту — закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные. И вот сейчас на загруженных маршрутах — № 4 и 64 — начали работу еще десять новых “гармошек”. Конечно, это автобусы полностью современные. Очень вместительные, на газомоторном топливе, то есть экологичные. Со всем современным оснащением: кондиционерами, безналичной оплатой, Wi-Fi, USB-зарядками. Но самое главное, будет более комфортно в часы пик. Качество работы на маршрутах точно вырастет», — оценил приобретение Алексей Текслер.