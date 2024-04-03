Текслер: В 2024 году на дороги Челябинска выйдет еще более 130 новых автобусов

Пять лет в Челябинской области идет активное обновление подвижного состава общественного транспорта в муниципалитетах — с середины 2019 года для городов и районов было закуплено более 900 единиц техники (большая часть из них — автобусы). Приобретение транспорта идет с 2019 года и осуществляется как за счет средств областного бюджета, так и за счет участия региона в федеральных проектах. Причем в деле обновления автопарка регион не только ориентируется на новые решения, но и обращается к незаслуженно забытому опыту. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в ходе осмотра очередной партии новых автобусов, поступивших в начале года в южноуральскую столицу и уже продемонстрировавших свою полезность. Подробности — в материале АН «Доступ».
В конце 2023 года Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила покупку за счет средств специального казначейского кредита 131 автобуса для 22 муниципалитетов Челябинской области, в том числе 10-ти автобусов особо большого класса — для Челябинска. Речь идет о так называемых гармошках, которые могут взять на борт вдвое больше пассажиров, чем обычный автобус.
«Когда-то в Челябинске “гармошек” было достаточно много, но потом они постепенно исчезли с улиц, и на мой взгляд, незаслуженно. “Гармошки” эффективны в крупных городах и в часы пиковых нагрузок, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому опыту — закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные. И вот сейчас на загруженных маршрутах — № 4 и 64 — начали работу еще десять новых “гармошек”. Конечно, это автобусы полностью современные. Очень вместительные, на газомоторном топливе, то есть экологичные. Со всем современным оснащением: кондиционерами, безналичной оплатой, Wi-Fi, USB-зарядками. Но самое главное, будет более комфортно в часы пик. Качество работы на маршрутах точно вырастет», — оценил приобретение Алексей Текслер.
Он напомнил, что для Челябинска за последние годы было приобретено 370 автобусов, и в этом году работа будет продолжена: для города купят 70 автобусов большого и 65 — среднего класса. Также в 2024 году планируется завершить обновление трамвайного и троллейбусного парков южноуральской столицы. Ранее закуплено свыше 140 трамваев, план на текущий год — еще 60. Что касается троллейбусов, то сегодня в Челябинске на двух маршрутах работает 30 новых машин, к декабрю ожидается 168. Параллельно с обновлением подвижного состава продолжается переход на регулируемый тариф.
Губернатор добавил, что в 2024 году продолжится активное обновление общественного транспорта и в других муниципалитетах области: «В прошлом году в Магнитогорск вернулся муниципальный автобус, в этом город ждет большое обновление, масштабный переход на регулируемые тарифы, приобретение нового общественного транспорта. И во всех наших муниципалитетах — Копейске, Миассе, Златоусте и других — также продолжим обновлять общественный транспорт».
Так, с 1 апреля в Магнитогорске вышли на линию 13 новых автобусов среднего класса. Это плюсом к 13-ти, закупленным в 2023 году. «Все маршруты — два прошлогодних и три нынешних — разработаны с учетом пожеланий магнитогорцев и охватят как левый берег, так и городские поселки», — рассказал начальник службы движения МП «Маггортранс» Андрей Адувалин, добавив, что в связи активным развитием системы общественного транспорта и запуском новых маршрутов предприятие ведет набор водителей автобусов (зарплата — порядка 70 тыс. рублей, требование — права категории D).
Также в городе металлургов продолжается работа по обновлению подвижного состава электротранспорта. «С учетом поставок прошлых лет к концу года по городу будут ездить 124 новых трамвая — парк обновлен практически полностью, остались единицы трамваев старого образца, которые выходят в рейс», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.
В Миассе в начале мая на маршруты выйдут восемь новых низкопольных ЛиАЗов.
«При участии губернатора Алексея Леонидовича Текслера последние несколько лет мы активно ведем работу по обновлению подвижного состава. За последние годы пополнили автопарк на 30 троллейбусов и 11 автобусов. Восемь автобусов прибыли в Миасс в конце марта. Выпуск на линию запланирован на первое мая, после прохождения регистрационных процедур и аукциона на осуществление перевозок. Новые автобусы будут работать на трех муниципальных маршрутах: “Вокзал — поселок Дачный”, “Заповедник — поселок Заречье”. И новый, 42 маршрут, разработанный для удобства жителей поселка Миасс-2, пойдет от автозавода до поселка», — рассказал глава города Егор Ковальчук.
«Это важное направление нашей работы», — подчеркнул Алексей Текслер.