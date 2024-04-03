Мэр Чунского района прославился после опроса о его работе только с положительными оценками

Недавно администрация Чунского района Иркутской области разместила в своем тг-канале (18+) опрос о работе мэра Николая Хрычова. Создатели голосования не оставили шансов местным жителям оценить деятельность главы района негативно. Новость про опросник сразу же распространилась не только в местных, но и в федеральных СМИ, из-за этого Николай Хрычов обрел популярность по всей России, пишет ИА IrkutskMedia.
В нескольких соцсетях уже начала распространяться позитивная шкала по типу опросника администрации Чунского района. Соответствующее голосование появилось в тг-канале «Креатив со звездочкой» (18+) и Twitter «Много лосося» (14+). Опрос в одной из соцсетей набрал уже 5,6 тысячи голосов. 54% респондентов выбрали вариант «супер».
Напомним, 2 апреля супруга мэра Чунского района защитила мужа после опроса в мессенджере о его работе только с положительными оценками. Женщина объяснила, что в отношении Николая Хрычова иные характеристики попросту неприменимы, так как ее муж — очень позитивный, активный и весёлый человек. Екатерина Хрычова подчеркнула, что четвёртого негативного варианта в голосовании с оценкой работы мэра просто не может быть, а плохие отзывы в комментариях под постом были не от жителей Чунского района.