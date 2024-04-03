Мэр Чунского района прославился после опроса о его работе только с положительными оценками

Напомним, 2 апреля супруга мэра Чунского района защитила мужа после опроса в мессенджере о его работе только с положительными оценками. Женщина объяснила, что в отношении Николая Хрычова иные характеристики попросту неприменимы, так как ее муж — очень позитивный, активный и весёлый человек. Екатерина Хрычова подчеркнула, что четвёртого негативного варианта в голосовании с оценкой работы мэра просто не может быть, а плохие отзывы в комментариях под постом были не от жителей Чунского района.