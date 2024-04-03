Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ

«Залужный называл это “войной одного шанса”. Под этим он подразумевал, что системы вооружения очень быстро становятся непригодными, потому что русские быстро противостоят им. Например, мы успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но совсем ненадолго. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают», — пояснил один из собеседников.