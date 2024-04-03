Мирзиёев рассмотрел предложения по упорядочению миграции и поддержке трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по вопросам упорядочения миграции и поддержки трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с ними, Агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости преобразуют в орган управления в форме госучреждения. Директор агентства будет одновременно заместителем министра занятости и руководителем Фонда поддержки трудовых мигрантов.
В посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии, Японии планируется введение должности атташе по трудовой миграции, а в Саудовской Аравии — должности представителя агентства. Для оперативного решения проблем соотечественников за рубежом в посольствах и соответствующих министерствах организуют круглосуточные колл-центры.
«В соответствии с принципом “работа за рубежом начинается с махалли” помощники хокима, лидеры молодежи будут выявлять желающих работать за рубежом и вносить их данные в платформу “Онлайн махалля”. Кандидаты будут приглашаться на конкурсы зарубежных работодателей», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет организовано обучение профессиям и целевая подготовка в учреждениях профобразования граждан, не имеющих профессиональных навыков и знания языка. Для этого при Агентстве по внешней трудовой миграции откроют центр по обучению иностранным языкам и целевой подготовке к работе.
«Лица, желающие работать за границей, сталкиваются с определенными расходами. Теперь часть расходов на рабочую визу, билеты, оценку знаний иностранного языка и профессиональной квалификации будет компенсироваться государством. Гражданину, получившему международный сертификат по языку или его эквивалент, будет возмещено 50 процентов расходов на изучение языка», — говорится в сообщении.
Речь шла и о помощи в трудоустройстве граждан, вернувшихся из трудовой миграции. В частности, на основе опыта Сайхунабада им окажут финансовую помощь для ведения приусадебного хозяйства и получения доходов, а также предоставят другие услуги по трудоустройству.
Прикрепленные к махаллям банки выделят льготные кредиты в рамках программы «Непрерывная поддержка малого бизнеса». Медучреждения проведут бесплатные медицинские осмотры для вернувшихся мигрантов и членов их семей. Центры «Инсон» окажут социальную помощь детям, чьи родители работают за рубежом.
«Предприятию, принявшему на работу вернувшихся из трудовой миграции, за каждого сотрудника на протяжении года будет выплачиваться ежемесячная субсидия в размере 500 тысяч сумов из Фонда поддержки занятости. На эти мероприятия в этом году будет выделено 100 миллиардов сумов из всех источников», — говорится в сообщении.
Глава республики дал указания по обеспечению эффективного функционирования этой системы, качественному обслуживанию граждан и повышению занятости.