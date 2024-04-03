Мирзиёев рассмотрел предложения по упорядочению миграции и поддержке трудовых мигрантов

«Предприятию, принявшему на работу вернувшихся из трудовой миграции, за каждого сотрудника на протяжении года будет выплачиваться ежемесячная субсидия в размере 500 тысяч сумов из Фонда поддержки занятости. На эти мероприятия в этом году будет выделено 100 миллиардов сумов из всех источников», — говорится в сообщении.