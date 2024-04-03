Стали известны новые детали сигнала США о подготовке теракта в России

США сообщили России и Ирану конкретные цели террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле», Москва предприняла меры по расследованию угрозы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников. Они заявили, что Россия обратила внимание на предупреждение, сделанное резидентурой ЦРУ в Москве.