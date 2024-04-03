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Стали известны новые детали сигнала США о подготовке теракта в России

США сообщили России и Ирану конкретные цели террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле», Москва предприняла меры по расследованию угрозы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников. Они заявили, что Россия обратила внимание на предупреждение, сделанное резидентурой ЦРУ в Москве.

Источник: РИА "Новости"

США сообщили России и Ирану конкретные цели террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле», Москва предприняла меры по расследованию угрозы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что США интенсивно работают над сбором разведданных о потенциальных атаках «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) и его филиала в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России).

Узнав о подготовке нападений, Вашингтон предупредил Москву и Тегеран о конкретных целях террористов. Некоторые западные чиновники заявили, что Россия обратила внимание на предупреждение, сделанное резидентурой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москве, и предприняла шаги по расследованию угрозы.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников заявила, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать «Крокус Сити Холл».