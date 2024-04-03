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Ратмир Мавлиев посетил предприятие по выпуску беспилотников в Москве

Вчера, 2 апреля, в Москве мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, кибердром и учебный центр беспилотной авиации, договорившись о сотрудничестве в обучении молодых кадров.

Также он ознакомился с работой Ситуационного центра мэра Москвы. Цифровые системы тесно связаны с «Цифровым двойником города» — данных о территории города и актуальных цифровых данных из различных отраслей.

— Изучили опыт коллег. Наработки такого проекта у нас имеются в виде огромного объема данных из различных информационных систем, — написал Ратмир Мавлиев в соцсетях. — Их аналитика будет выводиться на экраны Ситуационного центра нашего города. Его созданием мы сейчас активно занимаемся. Как результат, быстрая реакция и принятие эффективных управленческих решений.