Ратмир Мавлиев посетил предприятие по выпуску беспилотников в Москве

Также он ознакомился с работой Ситуационного центра мэра Москвы. Цифровые системы тесно связаны с «Цифровым двойником города» — данных о территории города и актуальных цифровых данных из различных отраслей.
— Изучили опыт коллег. Наработки такого проекта у нас имеются в виде огромного объема данных из различных информационных систем, — написал Ратмир Мавлиев в соцсетях. — Их аналитика будет выводиться на экраны Ситуационного центра нашего города. Его созданием мы сейчас активно занимаемся. Как результат, быстрая реакция и принятие эффективных управленческих решений.