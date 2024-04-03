Ратмир Мавлиев посетил предприятие по выпуску беспилотников в Москве

— Изучили опыт коллег. Наработки такого проекта у нас имеются в виде огромного объема данных из различных информационных систем, — написал Ратмир Мавлиев в соцсетях. — Их аналитика будет выводиться на экраны Ситуационного центра нашего города. Его созданием мы сейчас активно занимаемся. Как результат, быстрая реакция и принятие эффективных управленческих решений.