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Челябинского депутата Паутова оставили в СИЗО

Его адвокату не удалось оспорить постановление суда.

Депутату гордумы Виталию Паутову не удалось выйти из СИЗО. Областной суд отказал в удовлетворении жалобы его адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества», — рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам апелляционного рассмотрения меру пресечения оставили без изменения. Паутов останется в СИЗО как минимум до 16 июня.

Напомним, депутата задержали в октябре 2023 года. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска. По версии следствия, Паутов вместе с гендиректором коммерческой фирмы передали 2 млн рублей взамен на разрешение построить многоэтажку на улице Сулимова в Челябинске при отсутствии прав на участок.

До 16 июня останется под стражей и сообщник депутата, участвовавший в передаче подношения. Защитнику коммерсанта также не удалось оспорить выбранную судом меру пресечения.