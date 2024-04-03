Челябинского депутата Паутова оставили в СИЗО

Напомним, депутата задержали в октябре 2023 года. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска. По версии следствия, Паутов вместе с гендиректором коммерческой фирмы передали 2 млн рублей взамен на разрешение построить многоэтажку на улице Сулимова в Челябинске при отсутствии прав на участок.