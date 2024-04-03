Жаворонков официально стал главой Кировского и Московского районов Казани

Господин Жаворонков сменил на своем посту Сергея Миронова. Последнего уволили с этой должности по решению Верховного суда Татарстана в связи с утратой доверия. Ранее в ходе проверки региональная прокуратура выявила у господина Миронова незадекларированную недвижимость на 308 млн руб. Позже ведомство потребовало уволить его в связи с утратой доверия. Мэрия же, до последнего отстаивавшая Сергея Миронова, объяснила его «дисциплинарное взыскание» «ошибкой», по которой он вовремя не указал доход супруги от аренды квартиры.