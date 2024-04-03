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Жаворонков официально стал главой Кировского и Московского районов Казани

Бывший замглавы Минздрава Татарстана и экс-руководитель управления здравоохранения Казани официально возглавил администрацию Кировского и Московского районов города. Об этом сообщает Telegram-канал администрации.

Источник: Официальный портал администрации Казани

Господин Жаворонков сменил на своем посту Сергея Миронова. Последнего уволили с этой должности по решению Верховного суда Татарстана в связи с утратой доверия. Ранее в ходе проверки региональная прокуратура выявила у господина Миронова незадекларированную недвижимость на 308 млн руб. Позже ведомство потребовало уволить его в связи с утратой доверия. Мэрия же, до последнего отстаивавшая Сергея Миронова, объяснила его «дисциплинарное взыскание» «ошибкой», по которой он вовремя не указал доход супруги от аренды квартиры.

После ухода господина Миронова врио главы Кировского и Московского районов стал Ильнур Хисматуллин.