Токаев выразил соболезнования родным первого спикера сената Омирбека Байгелди

Напомним, в пресс-службе сената сегодня сообщили, что Байгелди Омирбек ушел из жизни 3 апреля в Астане. 15 апреля ему исполнилось бы 85 лет. Добавим, на сайте Параграф «Юрист» говорится, что Омирбек Байгелди родился в 1939 году в Жамбылской области. В 1962 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «Ученый зоотехник», в 1982 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Являлся доктором экономических наук. Трудовой путь начал в 1957 году с должности рабочего колхоза. В 1990 году возглавлял Джамбулский облисполком. С 1990 по 1991 год — первый секретарь Джамбулского обкома партии. С 1990 по 1992 год — глава Джамбулского областного совета. С 1992 по 1995 год — глава Жамбылской областной администрации. В 1995 году был советником президента. С 1996 по 1999 год — председатель сената парламента РК, с 1999 по 2005 — заместитель председателя сената. С 2019 года был членом совета при сенате парламента.