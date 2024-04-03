WSJ: Макрон не будет просить помощи США при конфликте с Россией на Украине

Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа «лимитов и красных линий» в вопросе помощи Киеву.