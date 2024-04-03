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В Крыму предложили принудительно лечить родителей от алкоголизма и наркомании

По мнению Константинова, эта инициатива нуждается в общественном обсуждении.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева предложила принудительно лечить родителей от алкоголизма и наркомании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Свое предложение Клюева озвучила на заседании Президиума парламента в ходе отчета о своей деятельности.

— Она заявила о необходимости принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми, — рассказал Константинов.

Руководитель крымского парламента считает, что такая инициатива нуждается в общественном обсуждении. По его мнению, с алкоголизмом и наркоманией нужно бороться жесткими мерами. При этом, как подчеркнул председатель Госсовета, в изучении института семьи нельзя опираться лишь на материальные составляющие.

— Семья сложнее и разнообразнее. Нельзя ее сводить только к совместному потреблению, — написал глава законодательной власти Крыма.

Константинов напомнил, что в советские времена семья трактовалась как ячейка общества. Тогда у государства имелись рычаги воздействия на нее.

— Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать своё право на счастье, — добавил председатель Госсовета.

Глава парламента подчеркнул, что алкоголизм и наркомания в такую модель не вписываются, и с этими зависимостями нужно бороться.

— Как при этом соблюсти права личности, в том числе и конституционные, — вот предмет для широкой общественной дискуссии, — отметил Константинов.