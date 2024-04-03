В Крыму предложили принудительно лечить родителей от алкоголизма и наркомании

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева предложила принудительно лечить родителей от алкоголизма и наркомании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Свое предложение Клюева озвучила на заседании Президиума парламента в ходе отчета о своей деятельности.
— Она заявила о необходимости принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми, — рассказал Константинов.
Руководитель крымского парламента считает, что такая инициатива нуждается в общественном обсуждении. По его мнению, с алкоголизмом и наркоманией нужно бороться жесткими мерами. При этом, как подчеркнул председатель Госсовета, в изучении института семьи нельзя опираться лишь на материальные составляющие.
— Семья сложнее и разнообразнее. Нельзя ее сводить только к совместному потреблению, — написал глава законодательной власти Крыма.
Константинов напомнил, что в советские времена семья трактовалась как ячейка общества. Тогда у государства имелись рычаги воздействия на нее.
— Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать своё право на счастье, — добавил председатель Госсовета.
Глава парламента подчеркнул, что алкоголизм и наркомания в такую модель не вписываются, и с этими зависимостями нужно бороться.
— Как при этом соблюсти права личности, в том числе и конституционные, — вот предмет для широкой общественной дискуссии, — отметил Константинов.