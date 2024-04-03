В Крыму предложили принудительно лечить родителей от алкоголизма и наркомании

Руководитель крымского парламента считает, что такая инициатива нуждается в общественном обсуждении. По его мнению, с алкоголизмом и наркоманией нужно бороться жесткими мерами. При этом, как подчеркнул председатель Госсовета, в изучении института семьи нельзя опираться лишь на материальные составляющие.