«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.
Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, есть «большая часть средств для осуществления этой цели». Отмечается, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия РФ в Черном море.
Однако, пишет газета, существуют серьезные сомнения по поводу того, способно ли ГУР провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.