СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост

Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, есть «большая часть средств для осуществления этой цели». Отмечается, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия РФ в Черном море.