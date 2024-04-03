Начальником Управления судебного департамента в Омской области стал Смагин

Смагин с сентября прошлого года занимал должность замначальника Управления Судебного департамента в Омской области. В 1990 году он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. А. Хрулёва. В 2000-м — Омскую академию МВД РФ.