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Начальником Управления судебного департамента в Омской области стал Смагин

Константина Смагина назначили исполняющим обязанности начальника Управления Судебного департамента в Омской области.

Об это сообщается на официальной странице Управления во «ВКонтакте».

Василий Огарь, который руководил Управлением с сентября 2009 года, отправился на заслуженный отдых.

Смагин с сентября прошлого года занимал должность замначальника Управления Судебного департамента в Омской области. В 1990 году он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. А. Хрулёва. В 2000-м — Омскую академию МВД РФ.

С 2008 года работал судьёй, председателем 61 Гарнизонного военного суда. В 2019-м был назначен на должность судьи 2-го Восточного окружного военного суда. С 2022 года — судья в почётной отставке. Также Константин Смагин имеет классный чин — государственный советник РФ 2 класса.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей в Омской области.

А также о назначении нового заместителя главы регионального Минобра. Им стала Наталия Щербина.