Начальником Управления судебного департамента в Омской области стал Смагин

Об это сообщается на официальной странице Управления во «ВКонтакте».
Василий Огарь, который руководил Управлением с сентября 2009 года, отправился на заслуженный отдых.
Смагин с сентября прошлого года занимал должность замначальника Управления Судебного департамента в Омской области. В 1990 году он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. А. Хрулёва. В 2000-м — Омскую академию МВД РФ.
С 2008 года работал судьёй, председателем 61 Гарнизонного военного суда. В 2019-м был назначен на должность судьи 2-го Восточного окружного военного суда. С 2022 года — судья в почётной отставке. Также Константин Смагин имеет классный чин — государственный советник РФ 2 класса.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей в Омской области.
А также о назначении нового заместителя главы регионального Минобра. Им стала Наталия Щербина.