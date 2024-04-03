Важный день: в Овальном зале выбирают глав депутатских комиссий

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси выбирает руководителей профильных депутатских комиссий, передает корреспондент Sputnik.
Необходимо будет выбрать руководителей 14 комиссий. Согласно существующей процедуре, сначала выдвигается депутат на пост руководителя комиссии, затем путем тайного голосования выбирают 14 членов комиссии.
Открывая заседание сессии палаты представителей, председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко отметил, что сегодня важный день для депутатского корпуса.
При этом он сориентировал депутатов на то, что приоритеты правовой политики Беларуси «остаются неизменными — это обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика».
Кого выдвинули.
Как передает корреспондент Sputnik, руководителем комиссии по законодательству выдвинута Марина Ленчевская, на пост главы комиссии по государственному строительству выдвинут Валентин Семеняко.
На должность главы комиссии по нацбезопасности выдвинут генерал Геннадий Лепешко, который ранее был начальником Военной академии.