Казахстан придерживается принципа неделимости Евразийской безопасности — Токаев

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарями cоветов безопасности государств — членов ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент заявил, что Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами.
«Придерживаемся принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС», — отметил лидер Казахстана на встрече.
Казахстан назвал приоритетом своего председательства в Организации внесение вклада в обеспечение международного мира и безопасного сосуществования государств. Именно поэтому казахстанская сторона предложила совместно выработать и принять Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», добавил Токаев.
Саммит ШОС в Астане и его важность в сегодняшней ситуации.
В своем выступлении лидер Казахстана сообщил, что ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное значение.
Президент отметил, что встречи секретарей советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.
«За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Токаев о теракте в «Крокусе» и бесчеловечном насилии
По словам президента, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.
Он напомнил, что Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными сегодня на мероприятии, отметил президент.
«Главное — сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе», — подчеркнул лидер Казахстана.
ШОС создавалась для борьбы с «тремя силами зла»
Он напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять «трем силам зла».
«Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие “трем силам зла”, а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС», — сообщил президент.
Он полагает, что необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы. В выступлении также отмечена важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024−2029 годы и Программы действий по ее реализации.
Ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке
По его мнению, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане в целях недопущения использования его территории международными террористическими группировками. Лидер Казахстана считает важным продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.
"Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша Организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира, — подчеркнул глава государства.