Первое интервью Виктора Бута в Севастополе — эксклюзив РИА Новости Крым

— А что с ней не так? Мы учтем опыт Второй мировой войны и то, что бандеровцев не добили и амнистировали. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите: кто бы мог думать двадцать лет назад, что чеченцы после двух войн плечом к плечу с русским народом и всеми народами великой России будут воевать на СВО. Это результат грамотной политики. Такой она должна быть и теперь. Потому что не население Западной Украины бандеровское, а элиты, и те на Западе, кто проплачивал все эти движения. Вы думаете, весь этот нацизм, «воскрешение» Бандеры — это прям органически там такая бацилла была?