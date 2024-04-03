Генпрокурор Узбекистана встретился с Председателем СК России

Кроме того, стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения, выразив уверенность в дальнейшем стратегическом партнерстве и союзничестве в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.