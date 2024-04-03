Рустам Минниханов дал старт Татарстанскому энергетическому форуму

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт Татарстанскому международному форуму по энергетике и энергоресурсоэффективности. Мероприятие проходит на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо».
По словам Минниханова, в апреле проходит традиционный форум, на котором энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждают наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности.
Как заявил глава республики, для региона развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач. Он уверен, что взаимодействие, обмен опытом и наработками придадут новый импульс развитию дружественных связей.
Татарстанский международный форум будет проходить с 3 по 5 апреля. Участие в нем подтвердили представители 16 регионов России.
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