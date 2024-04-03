Токаев призвал сделать выводы после теракта в «Крокусе»

«Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными вами сегодня. Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных и важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Главное — сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе», — подчеркнул лидер Казахстана.