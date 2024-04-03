Токаев призвал сделать выводы после теракта в «Крокусе»

Об этом Глава государства высказался во время встречи с секретарями cоветов безопасности государств — членов ШОС. По словам Касым-Жомарта Токаева, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.
«Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными вами сегодня. Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных и важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Главное — сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе», — подчеркнул лидер Казахстана.
Президент напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять «трем силам зла».
Напомним, 22 марта в московском «Крокус сити холле» произошел крупный теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и начала расстреливать окружающих. Затем здание было подожжено. В результате погибли более 130 человек, около 150 получили ранения.