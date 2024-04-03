Россия и Казахстан контактируют после теракта в «Крокусе», заявил Токаев

Глава государства отметил, что ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. «Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие “трем силам зла”, а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС», — сказал президент.