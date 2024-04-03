Депутат Владимир Кошелев возмутился разрушением памятников архитектуры в Самаре

«Развалины рядом с детьми, ленточки вокруг руин, предупреждающие знаки над открытыми канализационными колодцами, ямы, в которых тонут автомобили, — вот настоящее лицо нашей губернской власти. Надежды на такую власть нет никакой. Поэтому незамедлительно обращаюсь в правоохранительные органы. Нужно принимать экстренные меры, чтобы никого не убил брошенный старый дом. И пора снимать с должностей и привлекать к ответственности чиновников, которые своим равнодушием и непрофессионализмом довели исторический центр Самары до разрухи», — заявил депутат Госдумы.