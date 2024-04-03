Депутат Владимир Кошелев возмутился разрушением памятников архитектуры в Самаре

В субботу, 30 марта, обрушилась часть жилого дома на ул. Куйбышева, 38, который внесен в перечень объектов культурного наследия, как «усадьба жены коллежского асессора Т. И. Тимофеева».
По данным господина Кошелева, историческое здание продолжает осыпаться. При этом неподалеку от погибающего и ставшего опасным дома находится школа № 3.
Политик привел пример Нижнего Новгорода, где местные власти изготовили «Путеводитель по нижегородским финансовым и имущественным мерам поддержки инвестиций в историческую недвижимость». По информации депутата, людям, восстанавливающие памятники архитектуры в столице ПФО, там реально помогают. «В Самаре не делают ничего, дожидаясь, когда объекты культурного наследия либо умрут своей смертью, либо погибнуть от пожара», — констатировал господин Кошелев.
«Развалины рядом с детьми, ленточки вокруг руин, предупреждающие знаки над открытыми канализационными колодцами, ямы, в которых тонут автомобили, — вот настоящее лицо нашей губернской власти. Надежды на такую власть нет никакой. Поэтому незамедлительно обращаюсь в правоохранительные органы. Нужно принимать экстренные меры, чтобы никого не убил брошенный старый дом. И пора снимать с должностей и привлекать к ответственности чиновников, которые своим равнодушием и непрофессионализмом довели исторический центр Самары до разрухи», — заявил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что среди городов-миллионников Приволжского федерального округа лишь Самара не достигла планового значения Минстроя РФ по качеству городской среды.