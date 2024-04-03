Стало известно о гибели уроженца Иркутска в зоне спецоперации

Уроженец Иркутска Голышев Вячеслав Андреевич погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Бойца не стало 13 октября 2023 года, он с доблестью и достоинством выполнял поставленную задачу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию муниципального образования «Тункинский район».
Вячеслав Голышев родился в Иркутске и был старшим сыном. В 2007 году он окончил МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» и поступил в Машиностроительный колледж ИРНИТУ. В начале своей карьеры мужчина работал в должности помощника мастера по дереву.
В 2017 году Вячеслав Андреевич переехал в поселок Аршан, там он познакомился со своей будущей женой. В браке у них появились трое сыновей, но младшего сына мужчина не успел увидеть.
В июле 2023 года Вячеслав Голышев подписал контракт и отправился в зону СВО. У мужчины остались родители, жена, дети, два брата.
Похороны пройдут в Иркутске.