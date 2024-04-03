Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о гибели уроженца Иркутска в зоне спецоперации

У мужчины остались трое сыновей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец Иркутска Голышев Вячеслав Андреевич погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Бойца не стало 13 октября 2023 года, он с доблестью и достоинством выполнял поставленную задачу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию муниципального образования «Тункинский район».

Вячеслав Голышев родился в Иркутске и был старшим сыном. В 2007 году он окончил МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» и поступил в Машиностроительный колледж ИРНИТУ. В начале своей карьеры мужчина работал в должности помощника мастера по дереву.

В 2017 году Вячеслав Андреевич переехал в поселок Аршан, там он познакомился со своей будущей женой. В браке у них появились трое сыновей, но младшего сына мужчина не успел увидеть.

В июле 2023 года Вячеслав Голышев подписал контракт и отправился в зону СВО. У мужчины остались родители, жена, дети, два брата.

Похороны пройдут в Иркутске.