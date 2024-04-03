Стало известно о гибели уроженца Иркутска в зоне спецоперации

Вячеслав Голышев родился в Иркутске и был старшим сыном. В 2007 году он окончил МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» и поступил в Машиностроительный колледж ИРНИТУ. В начале своей карьеры мужчина работал в должности помощника мастера по дереву.