Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, 551 посетитель комплекса был ранен. Ответственность за теракт брало на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено). О причастности группировки говорят американские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов. При этом глава ФСБ Александр Бортников допускал, что к теракту в могут быть причастны США, Великобритания и Украина.