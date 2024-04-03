Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (ИГ, признана террористической и запрещена)», — заявил Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности ШОС.
«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, “Аль-Каиду” (признаны террористическими и запрещены в России) и другие террористические организации создал Вашингтон», — добавил Патрушев.
Николай Патрушев также отметил, что совершившие теракт были задержаны при попытке приблизиться к границе России, где, по его словам, с украинской стороны готовилось окно для перехода. Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте. По его мнению, также показательно, что США сразу после теракта начали «активно продвигать тезис о непричастности Украины».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, 551 посетитель комплекса был ранен. Ответственность за теракт брало на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено). О причастности группировки говорят американские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов. При этом глава ФСБ Александр Бортников допускал, что к теракту в могут быть причастны США, Великобритания и Украина.