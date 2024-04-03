Евросоюз выделил Узбекистану грант в 3,5 миллиона евро в поддержку гражданского общества

«Вместе с гражданским обществом и государственными партнерами мы вносим свой вклад в плюрализм и инклюзивность, необходимые для процветания демократии и мирного общества», — отметила посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.
В качестве приоритетных направлений проектов были выбраны — расширение прав и возможностей гражданского общества, особенно женщин, молодежи и уязвимых групп, повышение равноправия, доверия и помощь в адаптации тем, кто в этом нуждается.
Напомним, в январе президент Шавкат Мирзиёев совместно с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства с ЕС.