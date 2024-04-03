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Евросоюз выделил Узбекистану грант в 3,5 миллиона евро в поддержку гражданского общества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Представители Евросоюза объявили о выделении гранта на общую сумму порядка 3,5 миллиона евро. Средства пойдут на реализацию восьми проектов в Узбекистане в 2024—2026 годах, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Podrobno.uz

«Вместе с гражданским обществом и государственными партнерами мы вносим свой вклад в плюрализм и инклюзивность, необходимые для процветания демократии и мирного общества», — отметила посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

В качестве приоритетных направлений проектов были выбраны — расширение прав и возможностей гражданского общества, особенно женщин, молодежи и уязвимых групп, повышение равноправия, доверия и помощь в адаптации тем, кто в этом нуждается.

Напомним, в январе президент Шавкат Мирзиёев совместно с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства с ЕС.