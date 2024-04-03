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Губернатор Самарской области встретился с главой ЛНР

Дмитрий Азаров обсудил сотрудничество с Леонидом Пасечником.

Источник: пресс-служба Администрации Главы ЛНР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником во время командировки. Во время встречи обсудили вопросы совместной работы и сотрудничества регионов.

Леонид Пасечник отметил, что буквально все регионы страны включены в работу по восстановлению новых территорий. Общими усилиями восстанавливают детские сады, школы и другие учреждения социального обслуживания населения. Вклад вносит и Самарская область.

— Независимо от распоряжений и заключенных официальных соглашений, мы оказываем помощь и поддержку Сватовскому району, где стояла наша 2-я гвардейская общевойсковая армия, — отметил Дмитрий Азаров.

Жители и военнослужащие из Самарской области особо отнеслись к этому району. Кроме того, губерния установила связь с городом-побратимом Снежным. Глава ЛНР поблагодарил Дмитрия Азарова за участие в восстановлении территорий и отметил, что сообща они смогут добиться любых целей.