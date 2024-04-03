Губернатор Самарской области встретился с главой ЛНР

Жители и военнослужащие из Самарской области особо отнеслись к этому району. Кроме того, губерния установила связь с городом-побратимом Снежным. Глава ЛНР поблагодарил Дмитрия Азарова за участие в восстановлении территорий и отметил, что сообща они смогут добиться любых целей.