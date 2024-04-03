Во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников

По его словам, из бюджета выделяются средства не только на выплату заработной платы, но и на другие расходы.
«Это не только чиновники, но и правоохранительные органы. В целом, бюджетники. Это большая армия получается. Сейчас навскидку могу сказать, что на комуслуги мы тратим порядка 30 млрд тенге по всем государственным учреждениям, на зарплаты — 1 трлн тенге (всех госслужащих, военнослужащих и так далее)», — заявил Мади Такиев.
Он отметил, что в эту сумму входят также премиальные, а медицинское обслуживание ведется в рамках ОСМС.
19 января 2024 года сообщалось, что казахстанским чиновникам смягчили график работы.