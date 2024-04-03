Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

«28 марта во французской Le Figaro вышла статья о 70 убитых на Украине журналистах и 250 закрытых СМИ, — сказала официальный представитель МИД России. — Лучше поздно, чем никогда. Только вопрос: мы же обо всем об этом говорили, в том числе и Le Figaro, которая брала интервью у представителей МИД».