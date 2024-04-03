Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, — сказала Захарова. — Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий».
«Тем временем французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению, — дело своих предков, которые занимались тайным вывозом с Украины культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон для их якобы, как они это формулируют, сохранения во Франции», — отметила дипломат. По ее словам, киевский режим «продолжает зачистку информационного пространства, введение тотальной цензуры в стране».
«28 марта во французской Le Figaro вышла статья о 70 убитых на Украине журналистах и 250 закрытых СМИ, — сказала официальный представитель МИД России. — Лучше поздно, чем никогда. Только вопрос: мы же обо всем об этом говорили, в том числе и Le Figaro, которая брала интервью у представителей МИД».