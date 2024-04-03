Атаки Киева, иммунитет от МУС и заявления главы МОК. Темы брифинга Пескова

Создание комиссии МОК для мониторинга политических высказываний атлетов «можно было бы понять», если бы она ставила своей целью «не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех». Но поскольку она «работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять».