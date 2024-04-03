Атаки Киева, иммунитет от МУС и заявления главы МОК. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле. В течение дня он пообщается по видеосвязи с губернаторами Сахалинской области Валерием Лимаренко и Забайкальского края Александром Осиповыми.
Также глава государства будет занят вопросами восстановления и развития Донбасса и Новороссии — об открытии социальных объектов там ему доложат вице-премьер Марат Хуснуллин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Об атаках Киева
Что касается украинских атак на российскую инфраструктуру, «враг продолжает свою агрессивную террористическую политику». Это требует «повышенной мобилизованности и готовности», «что и делается».
О запросе Бразилии по иммунитету для Путина
Вопрос иммунитета для Путина от преследования со стороны не признаваемого Россией Международного уголовного суда, чтобы российский лидер мог посетить саммит БРИКС в Бразилии, «пока никак не рассматривался».
«Будем и дальше наблюдать за тем, какие решения примет бразильская сторона как организатор мероприятия».
О заявлениях главы МОК
Нежелание МОК допустить проведение спортивных мероприятий в России — это «узурпация права на спорт, на дух спорт», она «неприемлема ни для кого».
Создание комиссии МОК для мониторинга политических высказываний атлетов «можно было бы понять», если бы она ставила своей целью «не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех». Но поскольку она «работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять».
О предупреждениях Вашингтона
В Кремле не комментируют публикации, согласно которым Вашингтон предупреждал Москву о теракте в «Крокус сити холле», поскольку «подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб»: «Это не является нашей компетенцией».
О росте числа контрактников
Увеличивающееся число желающих поступить на военную службу по контракту свидетельствует о «высокой степени мобилизации» общества и «консолидации вокруг президента Путина».