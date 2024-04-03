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Мэр Омска предложил способы наказания собачников, не убирающих за питомцами

Снег растаял и сейчас очень явно видно, сколько собачников в том или ином районе.

Источник: AP 2023

Мэр Омска Сергей Шелест в Telegarm-канале рассказал, что жители Чкаловска очень недовольны тем, что вместе с асфальтом из-под снега появились результаты собачьей жизнедеятельности.

Многие жители отметили, что теперь отходы очень хорошо видно, в них легко наступить и они начинают пахнуть. Сергей Шелест отметил, что есть ответственные хозяева, но весна показывает, что они, похоже, в меньшинстве.

Также он предложил меры воздействия на собачников: штраф, общественное порицание, социальная реклама или участие в уборках улиц. Больше всего омичей голосует за штраф, а на втором месте уборка улиц.