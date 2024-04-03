Мэр Омска предложил способы наказания собачников, не убирающих за питомцами

Мэр Омска Сергей Шелест в Telegarm-канале рассказал, что жители Чкаловска очень недовольны тем, что вместе с асфальтом из-под снега появились результаты собачьей жизнедеятельности.
Многие жители отметили, что теперь отходы очень хорошо видно, в них легко наступить и они начинают пахнуть. Сергей Шелест отметил, что есть ответственные хозяева, но весна показывает, что они, похоже, в меньшинстве.
Также он предложил меры воздействия на собачников: штраф, общественное порицание, социальная реклама или участие в уборках улиц. Больше всего омичей голосует за штраф, а на втором месте уборка улиц.