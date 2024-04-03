Евгений Куйвашев перенес начало пожароопасного сезона: «Учтен опыт прошлого года»

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года в Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. — Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона обозначил это направление работы как одно из приоритетных, так как в Свердловской области значительные залежи торфа, которые могут тлеть в любое время года».