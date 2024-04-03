Евгений Куйвашев перенес начало пожароопасного сезона: «Учтен опыт прошлого года»

5 апреля начнется пожароопасный сезон в Свердловской области. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев из-за раннего схода снега. В текущем году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено в четыре раза больше средств, чем в прошлом году. По словам главы региона, перед пожароопасным сезоном проведена большая подготовительная работа, был учтен опыт 2023 года.
Усилено финансирование мероприятий
Губернатор Евгений Куйвашев перенес начало пожароопасного сезона на 5 апреля. Решение было принято на заседании регионального правительства в связи со скорым сходом снежного покрова. Ранее начало сезона позволит своевременно защитить леса и населенные пункты от угрозы природных пожаров.
«У нас проведена большая подготовительная работа, учтен опыт прошлого года. Серьезно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами, — сказал на заседании правительства региона Евгений Куйвашев. — В центре внимания — обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесами, а также содержание в порядке пожарных водоемов».
Евгений Куйвашев поручил министерству промышленности и науки организовать проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой. Они могут стать причиной пожаров. Важно проверить соблюдение правил складирования опила, исправность работы оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Главам управленческих округов нужно организовать обследование населенных пунктов, где не обновлены минерализованные полосы, а муниципальным образованиям — создать комиссии по обследованию приусадебных участков, чтобы оперативно убрать сухую траву и устранить захламление.
По решению Евгения Куйвашева в 2024 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено более 817 млн рублей. Это почти в четыре раза больше, чем в 2023 году.
Из них 515 млн рублей направлены на расширение минерализованных полос вокруг населенных пунктов с 1,4 метра до 10 метров. 235 млн рублей пойдут на оборудование источников наружного пожарного водоснабжения, 67 млн рублей — на обустройство противопожарных пирсов.
185 млн рублей направят на оснащение подразделений противопожарной службы современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой. На эти средства закупят автоцистерны «Урал», пожарно-техническое вооружение, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, дыхательные аппараты со сжатым воздухом, грязевые мотопомпы
Ликвидировали очаги на 50 гектаров
Работы по зимнему тушению торфяников завершили специалисты Уральской авиабазы и отрядов противопожарной службы. По поручению Евгения Куйвашева ликвидированы очаги подземного горения на площади более 50 гектаров в городских округах Сухой Лог и Верхняя Пышма, в Артемовском, Березовском, Асбестовском, Тугулымском, Кушвинском городских округах.
«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года в Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. — Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона обозначил это направление работы как одно из приоритетных, так как в Свердловской области значительные залежи торфа, которые могут тлеть в любое время года».
Некоторые подземные пожары потушили в непосредственной близости от населенных пунктов, где ранее велись разработки торфяников. Например, в селе Шайдуриха, в поселках Ольховка и Солнечный. Работы велись на землях гослесфонда и землях иных категорий.
«Прежде чем приступить к тушению, работники Уральской авиабазы обследовали территорию при помощи квадрокоптеров, оборудованных тепловизорами, чтобы точно определить очаги тления торфа, — сообщил и. о. директора Уральской авиабазы Александр Петров. — При работе мы применяли специальную технику, возгорания ликвидировались при помощи бульдозеров. После этого территория торфяников вновь обследовалась с воздуха, чтобы убедиться в том, что “горячих точек” на бывшем болоте больше нет».
Благодаря разработке уральских лесных пожарных можно при помощи лишь одного бульдозера ликвидировать до двух гектаров торфяного пожара в день.