Путин отметил госнаградами пятерых жителей Татарстана

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» им. Шашина Альберт Нурмиев и руководитель центра по ремонту скважин центра обслуживания бизнеса компании Рафис Гардиев, а также замначальника цеха ООО «КРС-Сервис» Рафкат Ахметшин.