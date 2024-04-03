Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил госнаградами пятерых жителей Татарстана

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами пятерых жителей Татарстана. Указ опубликован на портале правовой информации.

Так, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждаются медалью ордена «Родительская слава» Валиахмет и Гузалия Сабировы.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» им. Шашина Альберт Нурмиев и руководитель центра по ремонту скважин центра обслуживания бизнеса компании Рафис Гардиев, а также замначальника цеха ООО «КРС-Сервис» Рафкат Ахметшин.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в документе.

Путин Владимир