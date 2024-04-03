Двое судей Верховного суда ушли в отставку

«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жукенова Абдрашита Толегеновича и Кейкибасовой Зауре Балгазыевны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом с отставку. Оба достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт работы — 28 лет и 31 год соответственно», — сказал председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп.