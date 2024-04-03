Губернатор Омской области Хоценко рассказал о фейковых сообщениях от его имени

"От моего имени идет рассылка сообщений. Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона — это главный признак фейкового аккаунта.
Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте", — сообщил глава региона в личном телеграм-канале.
Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись сразу несколько областных министров, в том числе глава министерства труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, министр образования Иван Кротт и министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.