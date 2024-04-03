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Губернатор Омской области Хоценко рассказал о фейковых сообщениях от его имени

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в среду, 3 апреля 2024 года, сделал заявление о фейковых сообщениях от его имени.

"От моего имени идет рассылка сообщений. Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона — это главный признак фейкового аккаунта.

Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте", — сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись сразу несколько областных министров, в том числе глава министерства труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, министр образования Иван Кротт и министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.