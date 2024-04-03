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Депутата от правящей PAS исключили из партии: подробности

Депутата от правящей партии исключили из политформирования и потребовали от нее сдать мандат.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Депутата Викторию Казаку исключили из правящей в Молдове партии PAS, об этом сообщили в Постоянном национальном бюро партии.

«Постоянное национальное бюро PAS объявляет об исключении из партии Виктории Казаку. Повторно требуем сдать мандат депутата, полученный от избирателей PAS на парламентских выборах 2021 года», — заявили на странице партии в соцсетях.

Ранее с призывом сдать мандат к депутату обратился спикер парламента, лидер PAS Игорь Гросу. Заявление прозвучало после того, как в Международном аэропорту Кишинева утром в понедельник были проведены обыски в связи с делом о коррупции. Он же сообщил, что парламентская фракция PAS «предпримет все меры по исключению депутата из парламентских органов и из фракции».

Дочь Казаку, сотрудница таможенного пункта в аэропорту Кишинева, была задержана по подозрению во взяточничестве.

По данным НАЦ, в аэропорту Кишинева 1 апреля было проведено 16 обысков. В результате три таможенных инспектора были задержаны на 72 часа, еще четверо находятся под следствием на свободе.