Депутата от правящей PAS исключили из партии: подробности

Ранее с призывом сдать мандат к депутату обратился спикер парламента, лидер PAS Игорь Гросу. Заявление прозвучало после того, как в Международном аэропорту Кишинева утром в понедельник были проведены обыски в связи с делом о коррупции. Он же сообщил, что парламентская фракция PAS «предпримет все меры по исключению депутата из парламентских органов и из фракции».