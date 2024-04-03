Михаил Мишустин рассказал в Госдуме о межвузовском кампусе в Уфе

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, рассказал о строительстве в России сети кампусов. Проекты 17 кампусов уже утверждены, недавно открыли более 10 таких объектов. В их числе Михаил Мишустин назвал кампусы в московской «Бауманке», в IQ-парке в Уфе и другие.