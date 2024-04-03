Михаил Мишустин рассказал в Госдуме о межвузовском кампусе в Уфе

По словам премьер-министра, мощным конкурентным преимуществом России является прочная научная основа с инфраструктурой. Это позволяет наращивать собственные компетенции в критически важных областях. В 15 научно-образовательных центрах мирового уровня за два года разработано порядка 4 тыс. технологий, которые уже готовы к внедрению. Это стало возможно благодаря кооперации высшей школы, науки и реального сектора.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Глава Башкирии Радий Хабиров представил кампус в Уфе Владимиру Путину.