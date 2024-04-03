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Челябинская область примет порядка 100 детей из Белгородской области

Челябинская область в середине апреля примет порядка 100 детей из Белгородской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вышел с такой инициативой на своего коллегу, губернатора Вячеслава Гладкова, понимая, какая там сейчас ситуация. К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами. Разместим их в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, организуем для них дополнительные программы, экскурсии и другие активности. Опыт у нас такой есть. Напомню, что два года подряд к нам на постоянной основе приезжают учиться и отдыхать дети из наших подшефных городов Волновахи и Ясиноватой», — сообщил глава Южного Урала Алексей Текслер.

Он заверил, что будет сделано все, «чтобы детям у нас было комфортно, чтобы они успешно завершили учебный год».

«В трудные времена всегда помогаем друг другу. Этим и сильна наша страна», — резюмировал челябинский губернатор.

Вячеслав Гладков объявил о вывозе 9 тыс. детей из региона из-за обстрелов со стороны ВСУ 19 марта 2024 года.