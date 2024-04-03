Челябинская область примет порядка 100 детей из Белгородской области

«Вышел с такой инициативой на своего коллегу, губернатора Вячеслава Гладкова, понимая, какая там сейчас ситуация. К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами. Разместим их в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, организуем для них дополнительные программы, экскурсии и другие активности. Опыт у нас такой есть. Напомню, что два года подряд к нам на постоянной основе приезжают учиться и отдыхать дети из наших подшефных городов Волновахи и Ясиноватой», — сообщил глава Южного Урала Алексей Текслер.
Он заверил, что будет сделано все, «чтобы детям у нас было комфортно, чтобы они успешно завершили учебный год».
«В трудные времена всегда помогаем друг другу. Этим и сильна наша страна», — резюмировал челябинский губернатор.
Вячеслав Гладков объявил о вывозе 9 тыс. детей из региона из-за обстрелов со стороны ВСУ 19 марта 2024 года.