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Два министра красноярского правительства получили новых заместителей

В двух министерствах правительства Красноярского края сменились заместители руководителя.

Источник: Reuters

Информация о принятых кадровых решениях опубликована на официальном сайте.

Так заместителем министра промышленности и торговли Красноярского края стала Ирина Панина. С ней заключили контракт сроком на 3 года. Ранее она работала в должности заместителя министра сельского хозяйства и торговли.

Замминистра финансов Татьяна Мыкало вышла на пенсию, поэтому ее сменил на посту Павел Кирсанов. Ранее он был начальником отдела бюджетной и долговой политики. Контракт с ним также подписали на 3 года.

Также председатель правительства Красноярского края подписал документ о назначении Елены Кулаковой на должность начальника юридического управления правительства Красноярского края. Замена произошла в руководстве управления документационного обеспечения правительства — вместо вышедшей на пенсию Марина Ивановой им будет руководить Елена Швецова. Срок ее службы также составит 3 года.