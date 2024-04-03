Два министра красноярского правительства получили новых заместителей

Информация о принятых кадровых решениях опубликована на официальном сайте.
Так заместителем министра промышленности и торговли Красноярского края стала Ирина Панина. С ней заключили контракт сроком на 3 года. Ранее она работала в должности заместителя министра сельского хозяйства и торговли.
Замминистра финансов Татьяна Мыкало вышла на пенсию, поэтому ее сменил на посту Павел Кирсанов. Ранее он был начальником отдела бюджетной и долговой политики. Контракт с ним также подписали на 3 года.
Также председатель правительства Красноярского края подписал документ о назначении Елены Кулаковой на должность начальника юридического управления правительства Красноярского края. Замена произошла в руководстве управления документационного обеспечения правительства — вместо вышедшей на пенсию Марина Ивановой им будет руководить Елена Швецова. Срок ее службы также составит 3 года.